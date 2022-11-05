Geçtiğimiz sene eşini kaybeden oyuncu Tomris Çetinel'in kızı yaşamını yitirdi

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Nusret Çetinel, geçtiğimiz sene 69 yaşında hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan oyuncu Tomris Çetinel, hayatının en acı olayını yaşadı.

EŞİNDEN SONRA KIZINI KAYBETTİ

Ünlü çiftin kızları Elif Alara Çetinel, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süre tedavi gören 40 yaşındaki Elif Alara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABERİ MELEK BAYKAL VERDİ

Acı haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu Melek Baykal, anne ve kızın fotoğrafını yayınlayarak "Allah'ım bu nasıl bir acıdır? Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım... Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.