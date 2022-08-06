Kim Kardashian, 9 aydır aşk yaşadığı 13 yaş küçük aşkından ayrıldı

41 yaşındaki dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, Kanye Vest ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kendisinden 13 yaş küçük Pete Davidson ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten kötü haber geldi.

YOĞUN İŞ TEMPOSUNDAN DOLAYI AYRILDILAR

9 aydır aşk yaşayan çift, yoğun iş tempolarından dolayı yollarını ayırma kararı aldı. People'a özel açıklama yapan bir kaynak, çiftin bu hafta yollarını ayırdıklarını belirterek "Ayrılmalarının bir nedeni de yoğun programlarıydı. İkisi de sürekli seyahat ediyor ve zordu" dedi.

DAVIDSON: ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM

Geçtiğimiz günlerde bir talk show programına konuk olan 28 yaşındaki Pete Davidson, "Hayatta en sevdiğim ve henüz başaramadığım şey, çocuk sahibi olmak. Bu benim hayalim. Tam bir aile insanıyım" diyerek baba olmak istediğini duyurmuştu.