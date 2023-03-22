Merve Boluğur'un evlilik teklifi paylaşımı olay yarattı: Evet dedim - Son Dakika
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Merve Boluğur'un evlilik teklifi paylaşımı olay yarattı: Evet dedim

22.03.2023 13:51

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduktan günler sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından bir erkekle parmaklarına peçete bağlayarak evlilik teklifi aldığını açıkladı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur'un paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz sene DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Gösterişli bir düğünle evlenen Boluğur, 53 gün sonra tek celsede boşandı. Özel hayatıyla konuşulan ünlü ismin son paylaşımı da kafa karıştırdı.

EVLİLİK TEKLİFİ PAYLAŞIMI

Önümüzdeki günlerde yeniden ekranlara dönme sinyali veren Boluğur, bir erkekle parmaklarına peçete bağladığı görüntüyü Instagram hesabından yayınlayarak "I said yes" (Evet dedim) notunu yazdı. Boluğur'un paylaşımındaki elin kimin olduğu merak konusu oldu.

Merve Boluğur'dan dikkat çeken evlilik teklifi paylaşımı: Evet dedim

"HAYATIMDA BİRİ OLSA LANSE EDERİM"

Sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna"Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim" cevabını vermişti.

Merve Boluğur'dan dikkat çeken evlilik teklifi paylaşımı: Evet dedim
Merve Boluğur'dan dikkat çeken evlilik teklifi paylaşımı: Evet dedim
Merve Boluğur'dan dikkat çeken evlilik teklifi paylaşımı: Evet dedim
YORUMLAR (1)
  • Eren Doruk: bunun akli dengesi yerindedir raporu var mi Cevap Yaz 38 1 Yayından Kaldır
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Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'un evlilik teklifi paylaşımı olay yarattı: Evet dedim - Son Dakika


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