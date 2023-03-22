Oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz sene DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Gösterişli bir düğünle evlenen Boluğur, 53 gün sonra tek celsede boşandı. Özel hayatıyla konuşulan ünlü ismin son paylaşımı da kafa karıştırdı.
Önümüzdeki günlerde yeniden ekranlara dönme sinyali veren Boluğur, bir erkekle parmaklarına peçete bağladığı görüntüyü Instagram hesabından yayınlayarak "I said yes" (Evet dedim) notunu yazdı. Boluğur'un paylaşımındaki elin kimin olduğu merak konusu oldu.
Sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna"Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim" cevabını vermişti.
Son Dakika › Magazin › Merve Boluğur'un evlilik teklifi paylaşımı olay yarattı: Evet dedim - Son Dakika