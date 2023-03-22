Merve Boluğur'un evlilik teklifi paylaşımı olay yarattı: Evet dedim

Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza

HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimleri için kararını verdi

Herkes Babacan'ı konuşuyor ama Millet İttifakı seçimi alırsa ekonominin başına o geçecek

Oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz sene DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Gösterişli bir düğünle evlenen Boluğur, 53 gün sonra tek celsede boşandı. Özel hayatıyla konuşulan ünlü ismin son paylaşımı da kafa karıştırdı.

EVLİLİK TEKLİFİ PAYLAŞIMI

Önümüzdeki günlerde yeniden ekranlara dönme sinyali veren Boluğur, bir erkekle parmaklarına peçete bağladığı görüntüyü Instagram hesabından yayınlayarak "I said yes" (Evet dedim) notunu yazdı. Boluğur'un paylaşımındaki elin kimin olduğu merak konusu oldu.

"HAYATIMDA BİRİ OLSA LANSE EDERİM"

Sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna"Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim" cevabını vermişti.