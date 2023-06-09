Gelinim Olur Musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar evleniyor - Son Dakika
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Gelinim Olur Musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar evleniyor

09.06.2023 12:54

2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur musun? yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla tanınan Caner Toygar, Esra Erol'da programında muhabirlik yaptığı sırada Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Kiminle evleneceği henüz bilinmiyor. Daha önce evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile evlenen Toygar, 3 ay evli kalmıştı.

2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur musun? yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla tanınan ve sonrasında Gülben Ergen'in programında kafasında bardak kırarak hafızalara kazınan Caner Toygar, özel hayatıyla gündem oldu.

EVLENİYOR

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Paylaşımında hiçbir detay vermeden sadece "Ve evleniyorum" yazan Toygar'ın kiminle birlikte olduğu ise henüz bilinmiyor.

EVLİLİĞİ 3 AY SÜRMÜŞTÜ

Caner Toygar, yıllar önce evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile nikah masasına oturmuş ancak evlilikleri kısa sürmüştü. Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini iddia eden Kentli, suç duyurusunda bulunmuştu. Davada beraat eden Toygar, 3 ay evli kaldığı Berke Kentli ile boşanmıştı.

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Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Olur Musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar evleniyor - Son Dakika


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