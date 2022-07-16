"Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz yıl ekonomideki çalkantılı süreç ve alım gücünün düşmesiyle alakalı olarak "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla gündem olmuştu. Açıklamasında Avşar, "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" demişti.

"DUYDUĞUM KADARIYLA FİYATLAR UÇMUŞ"

Her yıl tartışma konusu olan tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar sorulan Hülya Avşar'a soruldu. TV100'e yaptığı açıklamalar Avşar şunları söyledi:

"Ben çok Bodrum'cu değilim. İstanbul'da gibi hissediyorum. Çeşme de güzel ama orası da değil. Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar"