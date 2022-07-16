"Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş - Son Dakika
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"Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş

16.07.2022 22:07

Ekonomide yaşanan dalgalanmalarla ilgili "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar'a tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar hakkındaki soruya, "Duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz yıl ekonomideki çalkantılı süreç ve alım gücünün düşmesiyle alakalı olarak "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla gündem olmuştu. Açıklamasında Avşar, "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" demişti.

"DUYDUĞUM KADARIYLA FİYATLAR UÇMUŞ"

Her yıl tartışma konusu olan tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar sorulan Hülya Avşar'a soruldu. TV100'e yaptığı açıklamalar Avşar şunları söyledi:

"Ben çok Bodrum'cu değilim. İstanbul'da gibi hissediyorum. Çeşme de güzel ama orası da değil. Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar"

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Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Gerekirse simit yenecek' çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş - Son Dakika
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