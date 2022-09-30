Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi - Son Dakika
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Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi

30.09.2022 15:30

Gırtlak kanserine yakalanarak sesini yitiren Tüdanya için yardım kampanyası başlatan Haluk Levent, sanatçının son halini paylaşarak sevenlerinden bir kez daha yardım istedi.

Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran başarılı sanatçı Tüdanya gırtlak kanserine yakalandı. Hem maddi hem de manevi zorluk yaşayan Tüdanya'nın yardımına ise Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent koştu.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Geçtiğimiz şubat ayında sesini kaybeden ve ekonomik zorluklar çeken Tüdanya için yardım kampanyası başlatan Haluk Levent, bir kez daha çağrıda bulundu. Valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatan Levent, Twitter hesabından Tüdanya'nın son halini paylaşarak "Tüdanya, eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Elinizden ne geliyorsa artık" dedi.

KASEDİ 650 BİNLİK SATIŞA ULAŞMIŞTI

Şarkıcılık kariyerinin ilk yıllarında Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te ilk kaseti 'Sıra Dağlar' ile 650 binlik satış rakamına ulaşmıştı. Ardından gelen 'Azap' daha başarısız olsa da 1986'da üçüncü albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ise korsanlar hariç iki milyon satmıştı.

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Son Dakika Magazin Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi - Son Dakika
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