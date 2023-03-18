Gökhan Çıra'dan büyük jest! Sevgilisinin ve kızının dövmesini yaptırdı

Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir Eylül Keleş ile aşk yaşıyor. Keleş ile evlilik kararı alan Çıra, dün vücudundaki dövmelerine yenilerini ekletti.

GÖĞSÜNE KIZIYLA FOTOĞRAFINI DÖVME YAPTIRDI

Ciğerci ile evli olduğu dönem bir bebek evlatlık edinen Gökhan Çıra, kızına Saadet Selenay adını verdi. Her fırsatta kızına olan sevgilisi gösteren Çıra, boynuna "Selenay" yazdırdı. Bununla da yetinmeyen Çıra, kızıyla bir fotoğrafını da göğsüne dövme olarak yaptırdı. Dövmelerini Instagram hesabından paylaşan Çıra "Seni kalbime, ömrüme, canıma, hayatıma kazıdım kızım" ifadelerini kullandı.

İSİMLERİNİ YAZDIRDILAR

Bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, dövme yaptırırken sevgilisini de unutmadı. Ünlü isim, "Eylül" adını da parmaklarının üzerine yazdırdı. Eylül Keleş de Çıra'nın adını parmağına yazdırdı.

Geçtiğimiz günlerde Eylül Keleş'in doğum günü için parti veren Gökhan Çıra, sevgilisine gönderdiği çiçeğe yazdırdığı notta"İyi ki girdin hayatım, iyi ki benim karım oldun. Seni çok seviyorum iyikim. Nice senelerimize Çıra'm" ifadelerini kullanarak dikkat çekmişti.