Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz eylül ayında tek celsede boşandı. Boşandıktan kısa bir süre sonra iş ortalıklarını bitiren ikili, yeni ilişkilere yelken açtı.
25 yaşındaki Gökhan Çıra, boşandıktan kısa bir süre sonra sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Çıra, yeni sevgilisini herkesten gizliyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Çıra, bu sefer de sevgilisine sarıldığı bir pozunu paylaştı ve yine genç kadının yüzünü gizledi.
Selin Ciğerci de geçtiğimiz günlerde basketbolcu Metecan Jamesile aşk yaşamaya başladı. Yeni sevgililer önceki gün ilk kez el ele görüntülenmişti.
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