Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye tepki: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecek - Son Dakika
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Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye tepki: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecek

27.03.2023 11:59
Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye tepki: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecek

Gökhan Özoğuz, cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert bir dille eleştirerek "Siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir" dedi.

Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor. Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bir tepki de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

"ATATÜRK'ÜN HİÇBİR ÇOCUĞA SİZE OY VERMEYECEK"

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından Muharrem İnce'ye tepki göstererek "Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sebeple nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir! Sözde sanatçı" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye tepki: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecek

"GÖZ BOYAMALARINIZI KALDIRACAK YERİMİZ KALMADI"

Gökhan Özoğuz, 10 gün önce de İnce'yle ilgili yaptığı paylaşımda "Sayın Muharrem İnce, size bu halk asla oy vermeyecek! Çünkü Amacınız oy bölmek ama o da olmayacak. Son dönem sosyal medya çalışmalarınız var onlar da işe yaramayacak. Çünkü sahteler ve laflarla göz boyamaları kaldıracak yerimiz kalmadı. Artık Yeni Türk siyaseti daha temiz olmalıdır" demişti.

Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye tepki: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecek
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