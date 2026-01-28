Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu - Son Dakika
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu

Gonca Vuslateri\'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
28.01.2026 11:26
Suriye'de yaşananlara tepki olarak DEM Partililerin başlattığı saç örme akımına ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nden çok konuşulacak yorum geldi. Ünlü oyuncu, "Ne saçma hareket ya. Günlerdir okuyorum. Birileri de çıkmış 'kardeşim bu insan saçını ördü' diye izah ediyor. Örmeyen de vay hain. Ören bayanlar topluluğu… Salak salak işler" dedi.

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Parti "saç örme" akımı başlatmıştı. DEM Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir video çekerek sosyal medyadan yayınladı. Akıma diğer partililer ve oyuncu Belçim Bilgin de katıldı. Suriye'deki gelişmeler sonrası başlatılan bu akım çokça tepki de gördü. Bu tepkilerden biri de Gonca Vuslateri'nden geldi.

"SALAK SALAK İŞLER"

Ünlü oyuncu, "Ne saçma hareket ya. Günlerdir okuyorum. Birileri de çıkmış 'kardeşim bu insan saçını ördü' diye izah ediyor. Örmeyen de vay hain. Ören bayanlar topluluğu… Salak salak işler." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİTMEDİ KADINLARA YAPTIĞINIZ"

Kadınlar üzerinden yürütülen kampanyalara karşı olduğunu vurgulayan Vuslateri, "Bu memlekette kim memleketini çok seviyorsa zaten saçkıran olmuştur. Bitmedi kadınlara yaptığınız." ifadelerini kullandı.

"BENİM AİLEM ASKER"

Ailesinin asker kökenli olduğunu da hatırlatan oyuncu, konunun kendisi için hassas olduğunu belirterek şu sözlerle devam etti:

"Benim sülalem asker. Sülalem… Şu konuları konuşmak bile ağrıma gidiyor. Hiç utanması yok mu bu 'yuuutubır' suratsızlarının, sıfatında yaşam belirtisi olmayanların konuşmaya? Hissettiğim yabancılaşmanın, gördüklerime alışmamın (kabul etme değil- 'bunu gördüğümden') tarifi yokken 'politik duruş' ne demek bilmiyorum.. Saçımı başımı da rahat bırakın. Her zıkkımda kadın uzuvlarına koşmayın."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih4510 Fatih4510:
    Adamsın 79 20 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    helal olsun kardeş ağzına sağlık Allah razı olsun gerekeni söylemişsin 74 21 Yanıtla
  • Mustafa Temizer Mustafa Temizer:
    helal olsun Gonca'ya, ağzına sağlık 55 12 Yanıtla
  • Ali Uzel Ali Uzel:
    Bravo, işte o kadar. 44 11 Yanıtla
  • Ferhat Duman Ferhat Duman:
    halkı birbirine kârşı kışkırtırsak açlıklarını unuturlar,,, 35 16 Yanıtla
