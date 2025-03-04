"Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisinde hayat verdiği "Nur" karakteriyle adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Paris merkezli Gmaro Magazine dergisi için sıra dışı stillerle objektif karşısına geçti.
Vuslateri, ünlü modacı Hakan Akkaya'nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarla Selim Akar'ın objektifine verdiği ikonik pozlarıyla, "One of Turkey's Finest Actresses ( Türkiye'nin En Seçkin Oyuncularından Biri)" başlığıyla derginin kapağında yer aldı. Çekimlerde oyuncuya modeller Onur Alp Çam ve Barış Demiröz de eşlik etti.
Gmaro dergisi, Vuslateri'nin fotoğraflarına 20 sayfa ayırdı. Fotoğraflar, sanat önetmeni Selim Akar'ın "Işık" adlı fotoğraf sergisinde de sanatseverlerle buluşacak. Hem moda hem de sanat dünyasında büyük yankı uyandıran bu çekim sosyal medyada da gündem oldu. Bambaşka bir görünüme bürünen Gonca Vuslateri için "Her projede kendini aşmayı başarıyor" yorumu yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı - Son Dakika
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