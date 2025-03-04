Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı - Son Dakika
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Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı

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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Paris merkezli Gmaro dergisi için objektif karşısına geçti. Modacı Hakan Akkaya'nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarla Selim Akar'a poz veren Vuslateri'nin fotoğrafları sosyal medyada da gündem oldu. Bambaşka bir görünüme bürünen Vuslateri için kullanıcılar, "Her projede kendini aşmayı başarıyor" dedi.

04.03.2025 16:22  Güncelleme: 16:45
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"Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisinde hayat verdiği "Nur" karakteriyle adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Paris merkezli Gmaro Magazine dergisi için sıra dışı stillerle objektif karşısına geçti.

Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı

"TÜRKİYE'NİN EN SEÇKİN OYUNCULARINDAN BİRİ"

Vuslateri, ünlü modacı Hakan Akkaya'nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarla Selim Akar'ın objektifine verdiği ikonik pozlarıyla, "One of Turkey's Finest Actresses ( Türkiye'nin En Seçkin Oyuncularından Biri)" başlığıyla derginin kapağında yer aldı. Çekimlerde oyuncuya modeller Onur Alp Çam ve Barış Demiröz de eşlik etti.

Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gmaro dergisi, Vuslateri'nin fotoğraflarına 20 sayfa ayırdı. Fotoğraflar, sanat önetmeni Selim Akar'ın "Işık" adlı fotoğraf sergisinde de sanatseverlerle buluşacak. Hem moda hem de sanat dünyasında büyük yankı uyandıran bu çekim sosyal medyada da gündem oldu. Bambaşka bir görünüme bürünen Gonca Vuslateri için "Her projede kendini aşmayı başarıyor" yorumu yapıldı.

Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı

Gonca Vuslateri, Hakan Akkaya, Kültür Sanat, Selim Akar, New York, Magazin, Yaşam, Paris, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • adige1864:
    Jimmy Kerry maske filmi 10 2 Yanıtla
  • Hanifi bey:
    Bu ölmeyecek mi 5 6 Yanıtla
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