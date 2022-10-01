Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı - Son Dakika
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Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı

01.10.2022 14:14

Genç oyuncu Berk Atan, bir dargın bir barışık olduğu eski sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile dün akşam gittikleri konserde samimi bir şekilde görüntülendi.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda "Taner" karakterini oynayan Berk Atan, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, bir süredir sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşıyor. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden ikili, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılmıştı.

BİR KEZ DAHA BARIŞTILAR

Geçtiğimiz hafta bir etkinlikte görüntülenen Berk Atan, "Bir ilişkiye bitsin veya kavga edilsin diye başlanmıyor. Ayrılıklar ve barışmalar olabiliyor" diyerek kafaları karıştırmıştı. Açıklamasıyla dikkat çeken Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu çifti, ilişkilerine bir şans daha verdi. İkili, dün akşam Sarıyer'de bir mekanda görüntülendi. Atan ve Yağcıoğlu'nun sarmaş dolaş hali çevredekilerin dikkatini çekti.

Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki Yağcıoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çeşitli kanallarda spor spikerliği yapan Yağcıoğlu uzun süredir sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor. Gökhan Balarası ile kısa süreli bir evlilik yapan Selin Yağcıoğlu'nun Su isminde bir kızı var.

Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı
Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı
Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı
Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı
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Kaynak: Snob Magazin

Selin Yağcıoğlu, Gönül Dağı, Berk Atan, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı - Son Dakika
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