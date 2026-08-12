Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı! - Son Dakika
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Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!

Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!
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Gülben Ergen, alışveriş alışkanlığıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Meyve ve sebzelerini market zincirleri yerine semt pazarlarından almayı tercih eden ünlü sanatçı, yurt dışına çıktığında da yerel pazarları gezmeden dönmediğini anlattı.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, günlük hayatındaki alışkanlıklarından birini takipçileriyle paylaştı. Meyve ve sebze alışverişinde semt pazarlarını tercih ettiğini söyleyen Ergen, pazar kültürünün kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!

Ergen, ürünlerini kapalı marketlerden almak yerine semt pazarlarına gitmeyi tercih ettiğini anlattı. Pazardaki esnafla kurduğu samimi iletişimin yanı sıra çiftçilerin bahçelerinden gelen taze ürünleri de çok değerli bulduğunu ifade etti.

Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!

“DÜNYANIN NERESİNE GİDERSEM GİDEYİM...”

Pazar alışkanlığının yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını söyleyen Gülben Ergen, yurt dışı seyahatlerinde de yerel pazarları keşfetmeyi sevdiğini dile getirdi.

Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!

Ergen, “Dünyanın Neresine Gidersem Gideyim...” sözleriyle başladığı paylaşımında, gittiği şehirlerde ilk uğradığı yerlerden birinin yerel pazarlar olduğunu belirtti.

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Son Dakika Magazin Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı! - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Yaw şu gereksizleri haber yapmayın lütfen kaliteniz olsun biraz..! 3 0 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Feryal Gürman’a benzemiş,dr aynı herhalde. 0 0 Yanıtla
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