Gülcemal dizisi 13. bölümle final yapacak - Son Dakika
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Gülcemal dizisi 13. bölümle final yapacak

08.06.2023 07:42

FOX TV'de yayınlanan Gülcemal dizisi, 10. bölümle ekran macerasını noktalayacağı açıklanmıştı. Ancak dizi birkaç bölüm daha uzatılarak 13. bölümde final yapacak. Başrollerinde Melis Sezen, Murat Ünalmış, Nilay Erdönmezi Edip Tepeli gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilerleyen haftalarda ekranlara veda edecek.

Başrollerini Melis Sezen, Murat Ünalmış, Nilay Erdönmez, Edip Tepeli, Ayda Aksel, Cahit Gök ve Sema Keçik gibi isimlerin paylaştığı Gülcemal dizisinin 10. bölümle ekran macerasını noktalamasına karar verilmişti. FOX TV'de yayınlanan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

13. BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MF Yapım'ın FOX'ta perşembe akşamları yayınlanan dizisinin 10. bölümde ekrana veda edeceği ekibine duyurulmuştu. Ancak dizinin birkaç bölüm daha devam etmesi karar verildi. 3 bölüm daha uzatılıp 13. bölüme tamamlanmasına karar verilen dizi ilerleyen haftalarda final yapacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, Gülcemal dizisiyle ekrana dönmüştü.

Final kararı alınan Gülcemal dizisi 3 bölüm daha uzatıldı
Final kararı alınan Gülcemal dizisi 3 bölüm daha uzatıldı
Final kararı alınan Gülcemal dizisi 3 bölüm daha uzatıldı
Final kararı alınan Gülcemal dizisi 3 bölüm daha uzatıldı
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'Islak saçla dans etme sezonu açıldı' diyen Melis Sezen, çılgınlar gibi oynadı 'Islak saçla dans etme sezonu açıldı' diyen Melis Sezen, çılgınlar gibi oynadı

Murat Ünalmış, Melis Sezen, Gülcemal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülcemal dizisi 13. bölümle final yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülcemal dizisi 13. bölümle final yapacak - Son Dakika
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