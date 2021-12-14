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Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor! Sevgilisi hayatını kaybetmişti - Son Dakika

Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor! Sevgilisi hayatını kaybetmişti

14.12.2021 09:50

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybettiği trafik kazasında yaralı şekilde kurtulan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi hastanede devam ediyor. Ayakta tedavi edilen Ergül'ün önümüzdeki günlerde taburcu olacağı öğrenildi.

Hepsi grubu ile tanındıktan sonra şöhreti yakalayan Gülçin Ergül, sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

TIRIN DORSESİNİ ÇARPTI

Balıkesir'de, Susurluk mevkiinde gerçekleşen kazada; 36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

GÜLÇİN ERGÜL'ÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı Gülçin Ergül ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ayakta tedavisi devam eden şarkıcı Gülçin'in kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi.

Erdal Şeyda Lafçı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisinin ölümüne neden olan kazadan yaralı kurtulan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor
Sevgilisinin ölümüne neden olan kazadan yaralı kurtulan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor

Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor! Sevgilisi hayatını kaybetmişti

Gülçin Ergül, Balıkesir, Tragger, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor! Sevgilisi hayatını kaybetmişti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor! Sevgilisi hayatını kaybetmişti - Son Dakika
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