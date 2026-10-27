Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu - Son Dakika
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Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu

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Güllü\'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu
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Güllü’nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, çalıştığı hastanedeki uygulamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun savcılığa görüntü sunduğu başvuruda, hastalara gece iğne yapıldığı ve yoğun bakımda bazı usulsüzlükler yaşandığı öne sürüldü.

Güllü’nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, hemşire olarak çalıştığı hastanedeki uygulamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, bazı görüntüleri savcılığa teslim ederek hastalara yönelik usulsüz müdahaleler yapıldığını öne sürdü.

ESKİ NİŞANLISI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Yalova’da özel bir hastanede çalışan Gülter hakkında başvuru yapan Eminoğlu, hastalara geceleri uyumaları için iğne yapıldığını iddia etti. Eminoğlu, temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı öğretildiğini de ileri sürdü.  

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu
Kervan Emiroğlu - Tuğyan Ülkem Gülter

YOĞUN BAKIMDAKİ UYGULAMALAR İDDİA DOSYASINDA

atv Haber'e konuşan Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılığa teslim ettiği görüntülerle dehşet veren iddiaları gün yüzüne çıkardı.

Başvuruda, gece ses çıkaran hastalara uyumaları için iğne yapıldığı ve yoğun bakımda yatan bazı hastalarla alay edildiği öne sürüldü. Hastane temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı eğitimi verildiği iddiası da dosyada yer aldı. Ayrıca yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı kaydedilmiş olabileceği ileri sürüldü. Bu iddiaların soruşturma kapsamında incelenmesi bekleniyor.

MagazinMahkemeGüllüSon Dakika

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SON DAKİKA: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu - Son Dakika
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