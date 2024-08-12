Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı - Son Dakika
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Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı

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Sanatçı Gülşen'i giyimi üzerinden eleştiren Demet Akalın'ın mayo ve transparan kıyafet tercihi sosyal medyada büyük yankı buldu. Akalın'a 'Gülşen'i çok kınamıştın, zayıflayınca fit olunca hak mı verdin?' şeklinde tepkiler geldi. Akalın ise 'Plaj konseri aşkım, bu don değil' yanıtını verdi.

12.08.2024 09:48  Güncelleme: 10:06
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Daha önce Sanatçı Gülşen'i giyimi üzerinden hedef alan Demet Akalın'ın mayo ve transparan bir kıyafet tercih etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BU DON DEĞİL"

Akalın, kendisine "Abla sen Gülşen'i çok kınamıştın. Zayıflayınca fit olunca hak mı verdin" ifadeleriyle konuyu hatırlatan bir kullanıcıya, "Ne için anlamadım? Plaj konseri aşkım bu don değil" yanıtını verdi.

Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı

"ANNE NEDEN ÇIPLAKSIN DEMEDİ Mİ?"

Akalın, başka bir takipçisinin " Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?" yorumuna ise "Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi.

Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı

DEMET AKALIN NE DEMİŞTİ?

Demet Akalın geçtiğimiz aylarda kızı Hira'nın çok yakın bir arkadaşı için "Anne senin arkadaşın neden donla sahneye çıkmış?" sorusunu sorduğunu söyleyerek "Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" açıklamasında bulunmuştu.

Gülşen\'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı

Demet Akalın, Gülşen, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat denizli: yuzuyle biseye benzemeyen gtyle adre sasirtiyor:) 27 0 Yanıtla
  • HASBİ 1907: Atalarımız büyük lokma ye ama büyük konuşma demişler kınadığın her şey bir gün başına gelir 20 1 Yanıtla
  • Sahin Alağan: edeb ya hu 18 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Haber değil geç 8 0 Yanıtla
  • Isa Ataman: dünyanın sonu geliyo 2 0 Yanıtla

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