Gülşen'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Gülşen'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı

Gülşen\'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı

Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, bu kez majyajsız görüntüsüyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcıyı makyajsız görenler tanımakta zorlandı.

27.02.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahne aldığı mekanlarda tercih ettiği cesur kıyafetler ve yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen'in makyaj yapmadan, spor kıyafetlerle dışarı çıkmayı tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı

"HASTALIKLI GİBİ, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Gülşen'in görüntülerine duyarsız kalamayan Yeliz Yeşilmen, "Ya şaka gibi gerçekten hastalıklı gibi, çok üzüldüm. Normalde çok beğeniyorum bence bunu hemen silin çünkü kafamızdaki isme bir hakaret oluyor. Hiç beğenmedim çünkü normalde çok beğeniyorum vücudunu" ifadelerine yer verdi.

Gülşen'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı

DEMET AKALIN DA DUYARSIZ KALAMADI

Demet Akalın da Gülşen'in makyajsız görüntüleri için "Uffff ya ne yapacaktı 5 okka makyaj mı doğal işte makyajsız dolaştığımız gibi" yorumunu yaptı.

Magazin, Makyaj, Gülşen, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yelloz Kız:
    öcü 1 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ben kendimi bildim bileli bu kadın var. oralarda mevsim yaz mı sanıyorsunuz ? her fani bir gün ölümü tadacaktır. 0 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Yok canııım.... surat8na gazete kaldı sarmış (; 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Hollywood’un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:04 Paketin üzerinde yazanlar yalanmış Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:39:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gülşen'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.