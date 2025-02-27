Sahne aldığı mekanlarda tercih ettiği cesur kıyafetler ve yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen'in makyaj yapmadan, spor kıyafetlerle dışarı çıkmayı tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.
Gülşen'in görüntülerine duyarsız kalamayan Yeliz Yeşilmen, "Ya şaka gibi gerçekten hastalıklı gibi, çok üzüldüm. Normalde çok beğeniyorum bence bunu hemen silin çünkü kafamızdaki isme bir hakaret oluyor. Hiç beğenmedim çünkü normalde çok beğeniyorum vücudunu" ifadelerine yer verdi.
Demet Akalın da Gülşen'in makyajsız görüntüleri için "Uffff ya ne yapacaktı 5 okka makyaj mı doğal işte makyajsız dolaştığımız gibi" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Gülşen'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı - Son Dakika
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