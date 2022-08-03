Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu

03.08.2022 10:57
Ömür Gedik" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Ömür Gedik, koronavirüsün insan yapımı olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Virüsü kapınca boğazımda minik bir robot gezinmeye başladı" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı ve yazar Ömür Gedik oldu. Bir dönem temizlik hastalığı için tedavi gördüğünü söyleyen Gedik, koronavirüs hakkında da dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"PANDEMİNİN BAŞINDA TELEFONUMU YIKIYORDUM"

Temizlik takıntısı yüzünden pandemi döneminde çok zorlandığını söyleyen Gedik, "Temizlik konusunda çok delirdiğim için telefonumu su geçirip geçirmediğini önemsemeyerek yıkadım. Koronavirüs dünyaya yayıldığında her şeyi okumaya başlamıştım. Millet virüsle dalga geçerken ben telefonumu yıkıyordum. Eve gelen her şeyi yıkamaya başlamıştım" dedi.

Ömür Gedik'in çok konuşulacak koronavirüs çıkışı: İnsan yapımı olduğunu düşünüyorum, boğazımda robot gezdi

"KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI, BOĞAZIMDA ROBOT GEZİYORDU"

Koronavirüsün insan yapımı olduğunu düşündüğünü söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Koronadan kaçamadım ve konserler başlayınca yakalandım. Yılbaşında Mersin'de bir otelde sahneye çıkmıştım. Orada Noel baba kıyafeti giydirilen bir bebekle fotoğraf çektirmem istendi ve kıramadım. Devamında da mekandaki 20-30 bebekle fotoğraf çektirdim. O gece orada koronayı kaptım. 4-5 gün sonra boğazımda bir şey gezinmeye başladı. Virüsün kesinlikle insan yapımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey doğada yok. Sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu ve kemiriyordu. Onu hiç unutamıyorum. 1 hafta virüs beni zorladı, serum falan aldım."

YORUMLAR
500
Tozluyaka 6. Bölüm Fragmanı Tozluyaka 6. Bölüm Fragmanı 'Hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir' 'Hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir'

Koronavirüs, Ömür Gedik, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
11:03 Temmuzda en çok ilaca zam geldi! Gıdada ise zam şampiyonu yumurta oldu
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
10:32 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor
10:31 ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı
10:26 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,95 liradan alıcı buluyor
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:21:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement