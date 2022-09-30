9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

30.09.2022 13:32

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ilk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi. İhanetin perde arkasını anlatan Ciğerci, "Selin'in kıskançlıkları yüzünden kavga etmiştik. Boşlukta olduğum zaman oldu her şey" dedi.

Selin Ciğerci ile evliliklerinden dolayı gündemden düşmeyen Gökhan Çıra, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Ciğerci ile ilişkisinden bahseden Çıra, ilk evliliklerinin kendisinin ihaneti yüzünden bittiğini anlattı.

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

İKİ KERE EVLENİP BOŞANDILAR

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili, aylar sonra barışarak yeniden nikah masasına oturdu. Aradığı mutluluğu bulamayan çift, eylül ayının başında ikinci kez boşandı.

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

"KAVGA ETTİKTEN SONRA BOŞLUKTAYKEN ALDATTIM"

İlk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini itiraf eden Çıra, "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak seni aldattım, yarın boşanıyoruz dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce bir gün seni aldatırsam boşanırım demiştim zaten. Selin benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım. Ben baskıyı kaldırabilen biri değildim. Selin beni hep alttan alırdı ve benim sözüm geçerdi. Son zamanlarda beni aşırı kıskanıyordu. Yeter artık diyerek kavga etmiştik. O boşlukta olduğum zamanda oldu ve sonrasında boşandık" dedi.

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

"BOŞANDIKTAN SONRA BİRBİRİMİZDEN KOPAMADIK"

Boşandıktan sonra yaşadıklarından bahseden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "İlk boşanmadan sonra işimiz ortak olduğu için birbirimizden kopamadık. Ülkeme aşığım ama insanları çok değişik. Seninle alakalı hiçbir bilgisi olmadan sadece görülenler üzerinden seni yargılıyor. Ben kendi gözüme görmediğim hiçbir şeye inanmam. İlk boşanmadan sonra Selin'i başkalarıyla duyunca kötü hissettim. Selin'in adını başkasıyla görünce karışıyordum."

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı
"Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı Gökhan Çıra'dan gündem olacak itiraf: Selin Ciğerci için ahiretimi yaktım Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap
YORUMLAR
500
Yalnız Kurt 21. Bölüm 2. Fragmanı | Yeni sezon yakında atv'de! @Yalnız Kurt ? Yalnız Kurt 21. Bölüm 2. Fragmanı | Yeni sezon yakında atv'de! @Yalnız Kurt ? Aldatmak 3. Bölüm Fragmanı | 'O zaman getir kızımı' Aldatmak 3. Bölüm Fragmanı | 'O zaman getir kızımı'

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
13:36 Başkan Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacak
13:36 Hull City'de Shota Arveladze dönemi bitti!
13:32 9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı
13:20 Milli Savunma Bakanlığı Asos operasyonunun görüntülerini yayınladı! Terör yuvaları böyle yıkıldı
13:04 Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tüm dünyaya gözdağı: Referandumla alınan bölgelere yapılacak saldırılar, Rusya'ya yapılmış sayılacak
12:50 Fatih Terim, futbol efsanelerinin arasına adını yazdıracak! Golden Foot'a gidiyor
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkında konuştu: Enflasyon oranımız nispeten yüksek
12:24 Adana'da feci olay! İntihara kalkışan anneyi çocukları engellemeye çalıştı
12:27 Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Alioski'den iddialı sözler: Takım arkadaşlarıma güveniyorum
11:20 İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar tanıtıma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 14:00:43. #1.11#
SON DAKİKA: 9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement