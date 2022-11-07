Tayyar Işıksaçan'dan çok konuşulacak Reha Muhtar çıkışı: Dizginlenemez bir öfkesi var - Son Dakika
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Tayyar Işıksaçan'dan çok konuşulacak Reha Muhtar çıkışı: Dizginlenemez bir öfkesi var

07.11.2022 15:27

Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk olan magazin yorumcusu Tayyar Işıksaçan, çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle eski eşi Deniz Uğur'la davalık olan Reha Muhtar hakkında konuştu. Reha Muhtar'ın ilişkisi biten kadınların ağladığı bir omuz olduğunu söyleyen Işıksaçan, "Muhtar ile çalışan herkes onun dizginlenemez bir öfkesinin olduğunu bilir" dedi.

Magazin camiasının sevilen isimlerinden Tayyar Işıksaçan, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Işıksaçan, kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşinin açtığı velayet davasını kaybeden Reha Muhtar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ÖFKELİ VE DİZGİNLENEMEZ BİRİ"

Reha Muhtar'ın öfkeli biri olduğunu söyleyen Işıksaçan, "Reha Muhtar'la çalışan herkes onun ne kadar öfkeli ve dizginlenemez biri olduğunu biliyor. Reha ağabey kırık kalpler kulüp başkanı. Terk edilmiş ya da bir sebepten ilişkisi bittiğinde ağladığı bir omuz. Gülşen, Deniz Uğur, Nilüfer... Önceki sevgilileriyle bir şey olmadı ama Deniz Uğur'la olan meselesi sıkıntılı" dedi.

Tayyar Işıksaçan'dan çok konuşulacak Reha Muhtar çıkışı: Dizginlenemez bir öfkesi var

"PARANOYA YAŞIYOR, PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ"

Muhtar'ın psikolojisinin iyi olmadığını ileri süren ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Reha Muhtar'ın kızı daha önce babadan anneye kaçmış. Belli ki evde bir huzursuzluk var. Reha bey bir paranoya yaşıyor. Onu dünyadaki bütün istihbarat örgütleri takip ediyor. Herkes onun peşinde sanki onu psikolojisi bozulmuş durumda. Uzun yıllardır medyadan gelen iş tekliflerinin hiçbirini de kabul etmedi. Deniz Uğur'dan dolayı Tamer Karadağlı'ya bir öfkesi var. Rasim Ozan Kütahyalı'ya var. Arada bir onlara gönderme yapıyor ama ne olduğunu çözemiyoruz. Aslında Tamer Karadağlı, Deniz Uğur meselesinde mağdur bir adam. Reha ağabey durup durup saldırmaya çalışıyor. Ana temada çocuk olunca anne ve babalar birey olmayı beceremiyor. Burada da Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın sükunetle neyi kırdıklarını bilmeleri lazım."

"ÇOCUKLARIN AİLEDEN ALINMASI LAZIM"

"Reha Muhtar bir alışveriş merkezinde çıkarken muhabirlerin sorularını 'yanımda çocuk var' diyerek geri çevirmiş. Keşke bu hassasiyetini sosyal medya hesabından onlarla ilgili paylaşım yaparken de gösterse. Bence böyle kavga durumlarında devlet, bu çocukları ailelerden almalı. Çocuklar bu durumlarda malzeme olmamalı. Çocuklar her gün okula gidiyor ve arkadaşları bunları soruyorsa onlar için büyük travma."

Tayyar Işıksaçan'dan çok konuşulacak Reha Muhtar çıkışı: Dizginlenemez bir öfkesi var
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Son Dakika Magazin Tayyar Işıksaçan'dan çok konuşulacak Reha Muhtar çıkışı: Dizginlenemez bir öfkesi var - Son Dakika


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