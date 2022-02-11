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Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir? - Son Dakika

Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?

11.02.2022 15:25

Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin "bildim, buldum, oldum" düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak "Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli bu akşam ekranlara geliyor.

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU KONU NEDİR?

Tekden Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin çekimleri, İstanbul'da kurulan özel platoda yapılmaktadır. 26 bölüm sürecek olan dizi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram Veli olmasının serüvenini anlatıyor.

HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı "Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu" dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Derda Yasir Yenal, Kemal Başar, Sinan Albayrak, Hüseyin Baylan, Fırat Topkorur ve Aydın Sigalı gibi isimler yer alıyor.

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Son Dakika Magazin Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir? - Son Dakika Magazin


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