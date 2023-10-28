Hadise'den Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlık! Atatürk'ün kıyafetlerinden diktirdi

Başarılı şarkıcı Hadise, Cumhuriyetin 100. yılını sahnede kutlayacak. Günlerdir konseri için hazırlık yapan şarkıcı, konserde giymek için Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği 2 kıyafetini diktirdi.

"ÖRNEK ALDIĞIM ÖNDERİMİZİN KIYAFETİNİN AYNISINI GİYMEK İSTEDİM"

Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlatan Hadise, hazırlık aşamasında çekilen bir videosunu 14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak şu notu düştü: "Cumhuriyetimizin 100. yılı için 29 Ekim'de vereceğim konserde hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!"

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Bu fikri tasarımıyla hayata geçiren sevgili Nihan Peker ve ekibine, Şerife Yılmaz ve Elmas Doğru'ya, fikir aşamasından, son aşamasına kadar emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Işığı, fikirleri ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet ile bize dünyadaki en büyük hediyeyi özgürlüğü bıraktığı için sonsuz saygı ve sevgiyle bir kez daha anıyorum… Senin sayende."