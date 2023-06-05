Hadise derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı, ten rengi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Hadise derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı, ten rengi herkesi şaşkına çevirdi

05.06.2023 16:07

Yoğun konser maratonuna ara vererek tatil sezonunu açan Hadise, sosyal medya hesabından deri göğüs dekolteli pozlarını paylaştı. Güneşin altında fazla kalan şarkıcı, kıpkırmızı olan vücudu herkesi şaşkına çevirdi.

Özel hayatının yanı sıra konserleri ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde yoğun iş temposundan fırsat bularak tatil sezonunu açtı. 2 gün önce sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınlayan Hadise, bu sefer de dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

KIPKIRMIZI OLDU

Instagram'da 14,4 milyon takipçisi bulunan başarılı şarkıcı, beyaz çiçek desenli derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Şarkıcının "Pazartesi, hadi gidelim bebeğim" notuyla yayınladığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken ten rengi de dikkatlerden kaçmadı. Güneşin altında fazla kalarak kıpkırmızı olan Hadise için "Güneş kremi sürmedin mi?" yorumları yapıldı.

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Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı, ten rengi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı, ten rengi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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