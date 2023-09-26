Hadise'nin erotik klibinden ilk görüntü geldi! Takipçilerinden tepki yağdı - Son Dakika

Hadise'nin erotik klibinden ilk görüntü geldi! Takipçilerinden tepki yağdı

Son Güncelleme: 26.09.2023 10:05

Daha önce Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu için RTÜK tarafından yasaklanan Hadise'nin yeni klibinden ilk kesit yayınlandı. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Hadise, klibi erotik bulunduğu için tepki çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarından dolayı sık sık adından söz ettiren Hadise, 29 Eylül'de yayınlanacak olan Sevmiyo'dan ilk kesit geldi. Daha önce Sıfır Tolerans şarkısının klibinden dolayı RTÜK'ten sansür yiyen Hadise'nin yeni klibindeki erotik sahneleri hayranlarını kızdırdı.

"TERBİYESİZLİK DİZ BOYU"

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz günlerde Sevmiyo şarkısı için kamera karşısına geçti. Klipte yarı çıplak halde kamera karşısına geçen Hadise'nin erkek partneriyle erotik sahneleri dikkat çekti. Instagram'da 14,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, 29 Eylül'de çıkacak olan Sevmiyo klibinden ilk kesiti yayınladı. Hadise'nin şarkısındaki erotik sahnelerden rahatsız olan takipçileri "Terbiyesizlik diz boyu" yorumunu yaptı.

Hadise'nin 2018 yılında yayınlanan Sıfır Tolerans şarkısının klibi erotik bulunduğu gerekçesiyle RTÜK'ten ceza yemişti.

İşte Hadise'nin klibi için yapılan yorumlar...

Hadise'nin erotik klibinden ilk görüntü geldi! Takipçilerinden tepki yağdı
Hadise'nin erotik klibinden ilk görüntü geldi! Takipçilerinden tepki yağdı
Hadise'nin erotik klibinden ilk görüntü geldi! Takipçilerinden tepki yağdı

Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin erotik klibinden ilk görüntü geldi! Takipçilerinden tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'nin erotik klibinden ilk görüntü geldi! Takipçilerinden tepki yağdı - Son Dakika
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