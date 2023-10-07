Hadise konserinde annesine olan sevgisinden bahsederken ağladı - Son Dakika

Hadise konserinde annesine olan sevgisinden bahsederken ağladı

Son Güncelleme: 07.10.2023 16:16

Dün akşam Bursa'da sahneye çıkan Hadise, kendisini dinlemeye gelen annesinden bahsederken ''Her zaman önce sen, sonra ben. İyi ki varsın'' diyen Hadise, duygusal anlar yaşadı.

Yoğun bir konser maratonu bulunan ve son olarak "Sevmiyo" isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan sevilen sanatçı Hadise, dün akşam Bursa'da sahneye çıktı. Şıklığıyla göz kamaştıran Hadise, kendisini dinlemeye gelen annesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

"HAYATIMDA NE YAPTIYSAM İLK ANNEM İÇİN YAPTIM"

Sahneye siyah bir elbiseyle çıkan Hadise, peş peşe sevilen şarkılarını söyledi. Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden ünlü isim, kendisini dinlemeye gelen annesi hakkında konuştu. Pop Bizde'de yayınlanan görüntüde, sahnede gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Hadise, "Ben hayatımda ne yaptıysam ilk annem için yaptım, her zaman. Önce o, sonra ben. Ve bu hep böyle olacak. Anneciğim seni seviyorum, iyi ki varsın" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin konserinde annesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı
Hadise'nin konserinde annesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı
Hadise'nin konserinde annesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı
Hadise'nin konserinde annesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı
Hadise'nin konserinde annesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise konserinde annesine olan sevgisinden bahsederken ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise konserinde annesine olan sevgisinden bahsederken ağladı - Son Dakika
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