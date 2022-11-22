Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyen Hadise, sosyal medya hesabından isyan etti: 1,5 senedir tehdit ve taciz ediliyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyen Hadise, sosyal medya hesabından isyan etti: 1,5 senedir tehdit ve taciz ediliyorum

23.11.2022 11:00

"Söylemezsem Olmaz" programının yorumcularından Seren Serengil, Hadise ile Reza Zarrab arasında bir ilişki olduğunu iddia ederek elinde kanıt olduğunu ileri sürdü. Bu iddianın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Hadise, hakkındaki iddiaları yalanladı. Özel hayatına 1.5 yıldır tecavüz edildiğini söyleyip isyan eden Hadise, açıklamasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü de etiketledi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Reza Zarrab'la ilişkisi olduğunu öne süren Seren Serengil bomba bir açıklamada bulundu. Serengil, Hadise-Reza Zarrab olayı için elinde kanıt olduğunu iddia etti. Bu iddianın ardından Hadise de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak isyan etti. Hadise açıklamasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü de etiketledi.

İşte Hadise'nin yayınladığı açıklama:

Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; SUSMAYIN. BEN DE SUSMUYORUM VE ASLA SUSMAYACAĞIM. Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. AMA bu sefer söyleyeceklerim var!

Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim.

Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim.

"BU YAPILAN ÖZEL HAYATIMA TECAVÜZ"

Ben her şeyden önce bir KADINIM, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana YİNE kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık buradan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma TECAVÜZ!

"SİZ KİMSİNİZ ALLAH MISINIZ?"

Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Buradan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir. Saygılarımla.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500
Bircan Bali, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ve Hadise'nin ilişkisini nasıl öğrendiğini anlattı: Her şey gelen hediyeyle ortaya çıkmış Bircan Bali, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ve Hadise'nin ilişkisini nasıl öğrendiğini anlattı: Her şey gelen hediyeyle ortaya çıkmış Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını iddia eden Seren Serengil'in 'Evli bir erkeği seviyorum' sözleri yeniden gündeme geldi Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını iddia eden Seren Serengil'in 'Evli bir erkeği seviyorum' sözleri yeniden gündeme geldi

Seren Serengil, Hadise, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyen Hadise, sosyal medya hesabından isyan etti: 1,5 senedir tehdit ve taciz ediliyorum - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:23 Bakan Koca'dan SMA'lı bebeklere umut olacak açıklama geldi! Etkisini göstermiş 2. bir ilacın kullanımı için işlemler başlatıldı
21:32 Uğur Dündar fitili ateşledi! Fenerbahçe Stadı'nın adı değişecek
21:32 Bakan Yanık "Türkiye sığınmacılara 45 milyar dolar harcadı" sözlerini açıkladı: Yardım değil, yapılan hizmetlerin maliyeti bu oranda
21:03 Dünya Kupası'nın en keyif veren maçı! Ronaldo'lu Portekiz, öldü öldü dirildi
20:35 Tarih yazdı! Ronaldo attığı son golle kırılması imkansız bir rekor başardı
20:24 Kocaeli'de çıplak kadın cesedi bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı
20:10 5,9'luk depremin ardından Düzce'de son durum ne? Bakanlık tüm bilgileri paylaştı
20:01 Bakan Bilgin'den kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesi hakkında açıklama: Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
19:42 YKS sınav tarihi "Erken seçim mi var?" sorusunu akıllara getirdi! İşte AK Parti'den yapılan açıklama
19:41 Batman'da öğrencilerin, öğretmenlerine getirdiği hediyeler gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 22:52:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyen Hadise, sosyal medya hesabından isyan etti: 1,5 senedir tehdit ve taciz ediliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement