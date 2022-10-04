Mehmet Dinçerler hakkında olay iddia! Tüm borcu Hadise'ye yıktığı ileri sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Dinçerler hakkında olay iddia! Tüm borcu Hadise'ye yıktığı ileri sürüldü

04.10.2022 12:22

Mehmet Dinçerler'in birlikte oturdukları evin kirasını ve depozitosunu ödemeyerek tüm borcu tek celsede boşandığı eşi Hadise'ye bıraktığı iddia edildi.

Bir yıl aşk yaşayan ve nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler çift, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanan çift hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Evlendikten sonra İbrahim Çelikkol'un evinde kirada oturan çiftin, depozito ve kira konusunda sorun yaşadığı iddia edildi.

BORCU HADİSE'YE YIKIP GİTTİ

İddiaya göre İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu eski eşi Hadise'ye yıkıp gitti. Mehmet Dinçerler'in 150 bin TL olan depozitoyu ödemediği ortaya çıkınca İbrahim Çelikkol Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

Çok konuşulacak iddia: Hadise ile tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in kira ve depozitoyu ödemedi

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANDI?

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı. Nikahlarını sessiz sedasız kıyan çift, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davasına katılmadı. Tek celsede boşanan ikili, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Çok konuşulacak iddia: Hadise ile tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in kira ve depozitoyu ödemedi
Çok konuşulacak iddia: Hadise ile tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in kira ve depozitoyu ödemedi
Çok konuşulacak iddia: Hadise ile tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in kira ve depozitoyu ödemedi
YORUMLAR
500
Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu
Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Çelikkol, Mehmet Dinçerler, Türkiye, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler hakkında olay iddia! Tüm borcu Hadise'ye yıktığı ileri sürüldü - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
16:26 Zelenski, "Putin ile müzakere yapılamaz" ibaresinin yer aldığı bir kararnameye imza attı
16:18 Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor! İstanbul'da harabe ev için istenen 2 bin 700 lira kira, "yok artık" dedirtti
16:17 Çiftçiler ve aileler için müjde! Destek paketleri açıklandı
16:16 Esir takasıyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 17:43:30. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler hakkında olay iddia! Tüm borcu Hadise'ye yıktığı ileri sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement