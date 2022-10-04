Mehmet Dinçerler hakkında olay iddia! Tüm borcu Hadise'ye yıktığı ileri sürüldü

Bir yıl aşk yaşayan ve nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler çift, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanan çift hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Evlendikten sonra İbrahim Çelikkol'un evinde kirada oturan çiftin, depozito ve kira konusunda sorun yaşadığı iddia edildi.

BORCU HADİSE'YE YIKIP GİTTİ

İddiaya göre İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu eski eşi Hadise'ye yıkıp gitti. Mehmet Dinçerler'in 150 bin TL olan depozitoyu ödemediği ortaya çıkınca İbrahim Çelikkol Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANDI?

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı. Nikahlarını sessiz sedasız kıyan çift, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davasına katılmadı. Tek celsede boşanan ikili, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.