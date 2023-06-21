Hafsanur Sancaktutan Bikinili Pozlarıyla Gündemde - Son Dakika
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Hafsanur Sancaktutan Bikinili Pozlarıyla Gündemde

21.06.2023 00:24

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, İtalya'nın Sicilya bölgesinde tatildeyken çektiği bikini pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına Kerem Bürsin'in yorumu da geldi. Sancaktutan, Bürsin'in yorumuna 'Kıskanmasak mı acaba Kerem'ciğim' şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı özel bir gecede kameralar karşısında poz vermek için şekilden şekle giren ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde tatilde. İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yapanlardan biri de Kerem Bürsin oldu.

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

"BİZ ÇALIŞALIM SEN TENİNİN DEVAMLILIĞINI BOZ"

Bürsin gönderinin altına "Biz buralarda çalışalım Hafsa'cım sen oralarda teninin devamlılığını boz" notunu düştü. Hafsanur Sancaktutan da Kerem Bürsin'e, "Kıskanmasak mı acaba Kerem'ciğim" şeklinde yanıt verdi.

İşte ünlü oyuncunun o pozları;

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı
Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı
Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı
Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı
Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı
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Hafsanur Sancaktutan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hafsanur Sancaktutan Bikinili Pozlarıyla Gündemde - Son Dakika


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