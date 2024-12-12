Hain Filminin Galası Yapıldı, Ünlü İsimler Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Hain Filminin Galası Yapıldı, Ünlü İsimler Bir Araya Geldi

Hain Filminin Galası Yapıldı, Ünlü İsimler Bir Araya Geldi

Yapımcılığını Fix360'ın üstlendiği 'Hain' filminin galası, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Yönetmen Berk Üzrek, kadın karakterlerin ön planda olduğu filmi, eleştirmenlerden övgüyle karşıladığını belirtti. 13 Aralık'ta vizyona girecek film, aksiyon, dram ve fantastik unsurları bir araya getiriyor.

12.12.2024 15:58  Güncelleme: 16:05
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YAPIMCILIĞINI Fix360'ın üstlendiği, Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Meltem Beydilli, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Ali Düşen Kalkar gibi yıldızların rol aldığı 'Hain' filminin galası dün gece birçok ünlü ismin katılımıyla yapıldı. 13 Aralık'ta vizyona girecek filmin galasında konuşan Yönetmen Berk Üzrek "Özellikle sinemada eleştirmenlerinden, evrensel sinema standartlarında bir film olduğu konusunda onaylanmak beni çok gururlandırdı. Seyircinin heyecanla izleyebileceği sıra dışı bir film oldu. Oyuncuların da bu kadar nitelikli ve özel olması işimi kolaylaştırdı. Usta oyuncularla birlikte, hayal ettiğimin ötesinde bir iş çıktı" dedi. Başrol oyuncusu Meltem Beydilli ise "Çok farklı ve yeni bir film olduğunu düşünüyorum. Kadınların ön planda olduğu bir iş oldu. Bu kadınlardan birisi olduğum için de çok gurur duyuyorum. Usta isimlerle bir arada çalıştık. Bu benim için çok büyük bir şanstı ve gurur kaynağıydı" dedi.

Aksiyon, dram ve fantastik türlerini bir araya getiren 'Hain' filminin galası dün gece Maslak'ta gerçekleşti. Yenilmez gibi görünen uluslararası bir düzenin parçası olan bu seçkin ve özel grubun dünyası, kadın karakterlerin verdiği cesur mücadeleyle altüst oluyor. Fix360 yapımcılığında çekilen projede, kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın karmaşık ve entrika dolu dünyası anlatılıyor. 13 Aralık'ta vizyona girecek filmde Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar, Itır Esen,Zeynep Şarlıgil, Engin Benli, Ümit Çırak, Elif Bilgetekin gibi birçok yıldız oyuncu yer alıyor. Galaya film oyuncularının yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

ÜZREK: TÜM KADRONUN YILLAR SONRA BAKIP, HATIRLAYACAĞI BİR İŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Senarist ve yönetmen Berke Üzrek, "Kafamda bir hayal kurdum ve bu hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Özellikle sinemada eleştirmenlerinden, evrensel sinema standartlarında bir film olduğu konusunda onaylanmak beni çok gururlandırdı. Seyircinin heyecanla izleyebileceği sıra dışı bir film oldu. Oyuncuların da bu kadar nitelikli ve özel olması işimi kolaylaştırdı. Usta oyuncularla birlikte, hayal ettiğimin ötesinde bir iş çıktı. Hayalimi gerçekleştirmek beni ayrıca heyecanlandırdı. Tüm kadronun yıllar sonra bakıp, hatırlayacağı bir iş olduğunu düşünüyorum. Filmi birazdan izleyeceğiz, çok heyecanlıyız. Türk sinemasının çok ciddi bir potansiyeli var. Cesur davranıp, hikayenin gücüne inanmalıyız" dedi.

DORMEN: BU KADAR GÜZEL BİR KADRO İLE FİLMİN KÖTÜ OLMA İHTİMALİ YOK

Haldun Dormen ise "Çok uzun zamandır sinemada yer almamıştım. Bu nedenle çok heyecanlıyım. İyi bir iş olacağına inanıyorum. Bu kadar güzel insanlar ve güzel bir kadroyla çalıştık, filmin kötü olmasına imkan yok gibi geliyor. Çok değerli oyuncular ile çalıştık" ifadelerini kullandı.

BEYDİLLİ: KADINLARIN ÖN PLANDA OLDUĞU FİLMDE YER ALMAKTAN ÇOK GURUR DUYUYORUM

Meltem Beydilli de "Çok farklı ve yeni bir film olduğunu düşünüyorum. Kadınların ön planda olduğu bir iş oldu. Bu kadınlardan birisi olduğum için de çok gurur duyuyorum. Çok mutlu hissediyorum. Usta isimlerle bir arada çalıştık. Bu benim için çok büyük bir şanstı ve gurur kaynağıydı. Yönetmenimiz, yapımcımız ve tüm bu usta kadroya çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir film ortaya çıkmıştır. Ben de heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

PETEKKAYA: ÇOK CESUR BİR FİLM

Erkan Petekkaya ise "Çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir film çekimi oldu. Harika bir kadroyla çalıştık. Senaryoyu izleyenler de görecek çok keyifli, farklı ve gerçekten cesur bir senaryoydu. Ben de filmde yer aldığım için çok mutluyum. Haldun Dormen ile çalışmak da apayrı bir duyguydu. Kendisi gibi bir duayen ile aynı filmde rol almam çok keyifliydi. Dilerim izleyenler de filmi beğenir. Bence çok cesur bir film oldu. Başka yönetmen, senarist ve oyuncuları da inşallah iştahlandırır" dedi.

ALABORA: KADIN AĞIRLIKLI BİR FİLM OLMASINDAN AYRICA MUTLUYUM

Mustafa Alabora da "Bu filmi, çok sevdiğim öğrencim olan Berke Üzrek yazıp, yönetti. Bundan dolayı çok mutluyum. İkinci olarak Haldun ile 50 yıllık dostluğumuzun sonunda ilk kez bir filmde beraber oynadık. Bundan dolayı da ayrıca mutluyum. Ayrıca bu filmin kadın ağırlıklı olmasında da daha çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Hain Filminin Galası Yapıldı, Ünlü İsimler Bir Araya Geldi - Son Dakika

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