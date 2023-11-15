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Halsey, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağış yapacak - Son Dakika

Halsey, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağış yapacak

Halsey, Filistin\'e yardım gönderen kuruluşlara bağış yapacak
15.11.2023 20:55

ABD'li şarkıcı Halsey, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin uzun süredir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını duyurdu. Halsey, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi. ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen çeşitli kuruluşlara yüksek meblağlarda bağış yapacağını duyurdu.

ABD'li şarkıcı Halsey, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin uzun süredir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını duyurdu.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK VERDİ

Halsey, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.

YÜKSEK MEBLAĞLARDA BARIŞ YAPACAK

Dünyadaki artan İslamofobi'ye dikkati çeken sanatçı, herkesin özgür ve güvenli bir hayata sahip olma hakkı olduğunun altını çizdi. ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen çeşitli kuruluşlara yüksek meblağlarda bağış yapacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Halsey, Gazze, Müzik, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Halsey, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağış yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halsey, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağış yapacak - Son Dakika
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