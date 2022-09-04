ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı

Love and Power turnesi kapsamında İstanbul'a gelen sevilen şarkıcı Halsey, KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. Şarkılarıyla Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Halsey bir de sürpriz yaptı.

SICAK HAVADAN DERT YANDI

Güzel şarkıcı şarkısına ara verdiği sırada bir anda Türkçe konuşmaya başladı. "Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim" diyen Halsey, sıcak havadan da dert yandı. Ünlü şarkıcı, "Çok sıcak" dediği anda ise alkış koptu.

"BEN HAYRANLARIMI TANIYORUM"

İstanbul'a davet üzerine değil kendi isteği ile geldiğini dile getiren şarkıcı, konser için önerilen ve en fazla 10 bin kişinin sığabileceği yerler söylendiği ancak bunu kabul etmediğini hatırlattı. Şarkıcı, "Ben hayranlarımı tanıyorum" dedi.

DNA'SINDA TÜRK GENİ BULUNDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Halsey, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı Alev Aydın ile tanışmış, çiftin oğulları Ender Ridley dünyaya gelmişti. Öte yandan yıldız şarkıcı sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.