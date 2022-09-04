ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı - Son Dakika
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ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı

04.09.2022 14:39

Halsey sahne adıyla tanınan ABD'li genç şarkıcı Ashley Nicolette Frangipane, Türkiye'deki ilk konserini verdi. En hit parçalarını seslendiren Halsey, Türkçe konuşunca büyük coşku yaşandı. Türkle evli olan Halsey, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.

Love and Power turnesi kapsamında İstanbul'a gelen sevilen şarkıcı Halsey, KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. Şarkılarıyla Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Halsey bir de sürpriz yaptı.

SICAK HAVADAN DERT YANDI

Güzel şarkıcı şarkısına ara verdiği sırada bir anda Türkçe konuşmaya başladı. "Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim" diyen Halsey, sıcak havadan da dert yandı. Ünlü şarkıcı, "Çok sıcak" dediği anda ise alkış koptu.

'Yenge' formunda! Yıldız şarkıcı Halsey, konserinde Türkçe konuştu, ortalık yıkıldı

"BEN HAYRANLARIMI TANIYORUM"

İstanbul'a davet üzerine değil kendi isteği ile geldiğini dile getiren şarkıcı, konser için önerilen ve en fazla 10 bin kişinin sığabileceği yerler söylendiği ancak bunu kabul etmediğini hatırlattı. Şarkıcı, "Ben hayranlarımı tanıyorum" dedi.

'Yenge' formunda! Yıldız şarkıcı Halsey, konserinde Türkçe konuştu, ortalık yıkıldı

DNA'SINDA TÜRK GENİ BULUNDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Halsey, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı Alev Aydın ile tanışmış, çiftin oğulları Ender Ridley dünyaya gelmişti. Öte yandan yıldız şarkıcı sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.

'Yenge' formunda! Yıldız şarkıcı Halsey, konserinde Türkçe konuştu, ortalık yıkıldı
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Son Dakika Magazin ABD'li 'yenge' coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı - Son Dakika
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