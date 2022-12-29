Haluk Levent, EYT'lilere seslendi: İlk aylığınızla öğrenci okutma zamanı - Son Dakika
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Haluk Levent, EYT'lilere seslendi: İlk aylığınızla öğrenci okutma zamanı

29.12.2022 09:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili müjdeli haberi vermesinin ardından sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Haluk Levent, "Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız.' O gün, bugün işte" dedi.

Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"'İLK AYLIĞIMIZLA ÖĞRENCİ OKUTACAĞIZ' DEMİŞTİNİZ"

Başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından EYT'lilere seslenerek "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız.' O gün, bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak vatandaşlara destek olmuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra EYT'lilere seslenen Haluk Levent: İlk aylığınızla maaş okutma zamanı
YORUMLAR (2)
  • Sadık İşgüzar: Allah nasip eder ilk maaşımı alınca çocuk giyindircem inşallah nasip olur 2023 hayırlı uğurlu olsun benim gibi tüm Eyt li arkadaşlara Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Vicdan sahibi birisin ki inan senin bu çağrın uygulansa öğrencilerimize çok çok yararlı olur seninleyiz Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı

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Son Dakika Magazin Haluk Levent, EYT'lilere seslendi: İlk aylığınızla öğrenci okutma zamanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent, EYT'lilere seslendi: İlk aylığınızla öğrenci okutma zamanı - Son Dakika
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