Haluk Levent, Girne'de konser verdi ve müzik çalışmalarından bahsetti - Son Dakika
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Haluk Levent, Girne'de konser verdi ve müzik çalışmalarından bahsetti

Haluk Levent, Girne\'de konser verdi ve müzik çalışmalarından bahsetti

Haluk Levent, Girne'de bir konser verdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konserde 19 Mayıs coşkusunu yaşayacaklarını belirten Levent, müzik çalışmalarından da bahsetti. Beşiktaş Stadyumu'nda dünyaca ünlü Dimash Qudaibergen ile düet yapacaklarını ve yeni bir şarkı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Arabesk ve rock müziğin Türkiye'de pek dinlenmediğini belirten Levent, rap müziğin popüler olduğunu ve müzik alanında dengeyi sağlamak için mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Eurovision Şarkı Yarışması hakkında da konuşan Levent, yarışmanın nostalji olduğunu ve şarkıların yarıştırıldığı bir yer olmaması gerektiğini söyledi.

20.05.2024 11:12
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Haluk Levent, Girne'de bir konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent, "Hava güzel, 19 Mayıs coşkusunu da hep birlikte yaşayacağız. Eğlenip, şarkılar söyleyeceğiz" dedi.

Müzik çalışmalarından bahseden Haluk Levent, "Beşiktaş Stadyumu'nda Dünyaca ünlü 'Dimash Qudaibergen' sahne alacak. Beraber bir düetimiz olacak.

Onun heyecanı var. Artık müziğe ağırlık vermenin zamanı geldi. Yeni bir şarkı yolda, Sena Şener ile de bir cover şarkıya düetimiz olacak. Sonrada albüm hazırlıklarına gireceğiz yavaş yavaş" dedi.

Basın mensuplarının, "Artık arabesk ve rock, Türkiye'de pek dinlenmiyor. Rap daha ön planda. Bunun nedeni nedir sizce?" sorusuna Levent; "Rap, şu an dünyanın popüler müziği.

Tattır bu... Belki bizim müzik alanımız daha az dinlenecek. Bu hayatın dengesidir. Biz kendi içimizde daha da fazla dinlenebilmesi için mücadele etmeliyiz" şeklinde cevap verdi.

"BENCE DÜNYANIN EN İYİ ŞARKSI AMA BİRİNCİ OLMADI"

Eurovision Şarkı Yarışması'nın tekrar gündeme gelmesi ve bu yıl birinci olan adayın kıyafetinin tartışma konusu olmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Haluk Levent, bu konuda şunları söyledi:

"Eurovision, bizim nostaljimiz. Dünya artık şarkıların yarıştırıldığı bir yer olmamalı. Halk ve jüri seçiyor ama Semiha Yankı'nın 'Seninle Bir Dakika' şarkısı, bence dünyanın en güzel şarkısı ama birinci olamadı.

Eurovision, nihai hedefinden saptı. Komşu komşuya oy veriyor. Benim düşüncem yarışmaya girmektense şarkımızı dünyaya tanıtmaktır. Eurovision en zirve değildir."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Haluk Levent, Girne'de konser verdi ve müzik çalışmalarından bahsetti - Son Dakika

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