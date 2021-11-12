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Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı - Son Dakika

Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı

12.11.2021 10:21

Ahbap Derneği'nin kurucusu Levent, Star TV'de yayınlanan programında gırtlak kanserine yakalandığı için sesini kaybeden usta sanatçı Tüdanya'ya yardım edeceklerini açıkladı. Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise gözyaşlarına boğuldu.

80'li yıllarda adından söz ettiren ve Seni Sevmeyen Ölsün isimli şarkısıyla hafızalara kazınan sanatçı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Yaşamını İzmir'de sürdüren 60 yaşındaki şarkıcının yardımına ise Haluk Levent yetişti.

TÜDANYA'NIN BORÇLARINI ÖDEYECEKLER

Ahbap Derneği'nin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, Star TV'de Haluk Levent'le Yeniden isimli program yapmaya başladı. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için programında bağış toplayan Levent, şarkıcının borçları için de harekete geçti. Şarkıcı, Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları da sanatçı dostlarıyla kendi aralarında para toplayarak halledeceklerini belirtti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Haluk Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise görüntülü olarak yayına bağlandı. Kendisine uzanan yardım eli karşısında duygularına hakim olamayan usta sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haluk Levent, sesini kaybeden şarkıcı Tüdanya'ya yardım eli uzattı

Sevilen şarkıcı Haluk Levent, Tüdanya'nın dillerden düşmeyen Seni Sevmeyen Ölsün şarkısını okumayı da ihmal etmedi.

Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti

Haluk Levent, Ahbap, İzmir, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı - Son Dakika Magazin


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