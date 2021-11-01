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Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı - Son Dakika

Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı

01.11.2021 15:43

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Burak Yamantürk ile Bozburun'da sade bir nikah töreni ile dünya evine giren Özge Özpirinçci, "İlk ve Son" dizisini çekerken hamile olduğunu öğrenmişti. Doğum için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda ilk fotoğraf geldi.

"Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşadığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci'nin karnı burnundaki son hali de ortaya çıktı.

KARNI BURNUNDA İLK POZ

Uzun bir süre objektiflere görüntü vermekten kaçınan Özge Özpirinçci, Mert Vidinli ve Aslıhan Doğan ile buluştu. Mert Vidinli, sürpriz buluşmanın fotoğrafını "Anneleri buluşturdum Aslıhan'dan mini tüyolar" notu ile Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun kısacık kestirdiği saçları ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki oyuncunun yeni imajı ise hayranlarından tam not aldı.

Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci'den karnı burnunda ilk poz
Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci'den karnı burnunda ilk poz
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı

Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci, Evlilik, Tatar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı - Son Dakika
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