Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı

"Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşadığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci'nin karnı burnundaki son hali de ortaya çıktı.

KARNI BURNUNDA İLK POZ

Uzun bir süre objektiflere görüntü vermekten kaçınan Özge Özpirinçci, Mert Vidinli ve Aslıhan Doğan ile buluştu. Mert Vidinli, sürpriz buluşmanın fotoğrafını "Anneleri buluşturdum Aslıhan'dan mini tüyolar" notu ile Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun kısacık kestirdiği saçları ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki oyuncunun yeni imajı ise hayranlarından tam not aldı.