Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz - Son Dakika
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Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz

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Uzun süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel'e müstakbel kaynanasının gözüne girdi. Hande Erçel'e pek de sıcak bakmadığı söylenen Arzu Sabancı, güzel oyuncunun Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı fotoğrafları beğendi.

17.03.2025 08:29  Güncelleme: 08:44
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Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ederken, çiftin ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Özellikle magazin gündeminde çok konuşulan bu birlikteliğe ilk etapta mesafeli yaklaştığı iddia edilen Arzu Sabancı'nın, son dönemde Hande Erçel'e karşı tutumunu değiştirdiği gösteren bir gelişme yaşandı.

GÖNDERİSİNİ BEĞENDİ

Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'ndan yaptığı şık ve iddialı paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi görürken, en dikkat çeken detaylardan biri Arzu Sabancı'nın bu gönderileri beğenmesi oldu. Sabancı'nın bu hamlesi, magazin dünyasında "Müstakbel gelinine artık onay verdi" şeklinde yorumlandı.

Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz

MESAFELİ DURUYORDU

Hakan Sabancı'nın geçmişte çapkınlıklarıyla gündeme gelmesi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye pek de sıcak bakmadığı iddiaları uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak son gelişmeler, Sabancı'nın Erçel'e karşı daha olumlu bir bakış açısı kazandığını düşündürdü.

Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı\'dan müstakbel geline sürpriz

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Son Dakika Magazin Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emir Arslan:
    oranı buranı tüm dünya görüyor ne edep var ne ahlak Birde çok güzel derler buna Bakmasını bilmeyene güzel gelir Bakmasını bilene boş anlamsız 6 5 Yanıtla
  • erkan zengin:
    bunuda halleder sıradaki gelsin 4 0 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    Günaydın Evet haklısınız bir Türkiye'nin gündemi Sabancı ve Hande erçelen erken tebrik ediyorum 4 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Parasıyla rezil oluyor millet sanki baska kız kalmamış sanat uğruna soyunup her haltı yiyorlar sonra gel bununla evlen:) aksamda oturup beraber esinin öpüşme sahnelerini yatak odası sahnelerini izle ailecek. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz - Son Dakika
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