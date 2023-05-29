Hande Erçel, havalimanında muhabire tepki gösteren sevgilisi Hakan Sabancı'yı savundu

Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, etkinlik kapsamında düzenlenen AmfAR davetine sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldı. Oy kullanmak için ülkeye dönen çift, havalimanında görüntülenmiş ve Hakan Sabancı durumdan rahatsız olarak tepki göstermişti. Hande Erçel ise muhabire tepki gösteren sevgilisini savundu.

"HAVALİMANINDA YORGUN OLUYORUZ, TEPKİ O YÜZDENDİ"

Dün oy kullandığı okuldan çıkarken kamera karşısına geçen Hande Erçel, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Sabancı'nın sürekli havalimanında görüntülenmekten rahatsız olduğunu söyleyen Erçel, "Havalimanında olduğu için bir tepkiydi o. Dışarıda her yerde çekilebiliriz ama her seferinde havalimanında olmak gerçekten çok rahatsız edici. Orada yorgun oluyoruz halimizde de belliydi, tepki de onaydı. Yoksa başka bir şey değil. Tabi ki de çekileceğiz, hep birlikte de görüşeceğiz. Öyle şey olur mu?" dedi.

NE OLDU?

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, Cannes Film Festivali dönüşün havalimanında görüntülendi. Yorgun olduğu yüzüne yansıyan Erçel, "Çok güzel bir işbirliği için gittim. Çok keyifliydi, sonrasında da beraberdik" derken Hakan Sabancı da sürekli görüntülenmekten dert yandı. Muhabire sitem eden Sabancı, "Güzeldi, keyifliydi. Seçim için döndük. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız? Her seferinde havalimanında aynı görüntü biraz komik olmaya başlıyor. Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım" şeklinde konuştu.