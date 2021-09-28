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Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek - Son Dakika

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek

28.09.2021 18:53
Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek, System.String[]

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Kerem Bürsin hakkında bilinmeyen gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Bugüne kadar; Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Güneşi Beklerken, Yaşayamayanlar ve Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde rol alan Kerem Bürsin'in kariyeri hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı.

EĞER OYUNCU OLMASAYDI...

Kerem Bürsin eğer oyuncu olmasaymış Yeni Zelenda'da taşınıp orada marangozluk yapacakmış. 33 yaşındaki Kerem Bürsin hakkında ortaya çıkan bu gerçek sevenlerini şaşırttı.

GEZMEDİĞİ ÜLKE KALMADI

Kerem Bürsin, İstanbul'da doğmasına rağmen babasının işleri dolayısıyla 10 aylıkken ülkeden ayrıldı. Bürsin, Türkiye'nin yanı sıra; İskoçya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve ABD'de yaşadı. Bürsin, 25 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştı.

Uzun süredir aşk yaşayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in en büyük korkusu belli oldu.

Çift, nazardan çok korkuyor.

İkili, nazar boncuklu bilekliklerini bir an olsun bile çıkarmıyor.

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek
Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek
Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek
Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek
Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek

Togo Cumhuriyeti, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin hakkında şok eden gerçek - Son Dakika
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