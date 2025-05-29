Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde - Son Dakika
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Hande Erçel ve Hakan Sabancı\'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde
29.05.2025 10:35
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Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Paris–Roma hattında ilerleyen efsanevi Orient Express treninde lüks bir seyahate çıktı. Gecelik kişi başı 63 bin poundluk Les Lacs Grand süitte konaklayan çiftin beş günlük tatili toplamda 33 milyon lirayı aştı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, yaklaşık üç yıldır süren birlikteliklerini lüks seyahatlerle taçlandırmaya devam ediyor. Her fırsatta yurt dışı tatillerine çıkan çift, bu kez efsanevi The Orient Express treninin Paris– Roma seferine katıldı. Ancak bu tatil, sadece romantik değil, aynı zamanda oldukça yüksek maliyetliydi.

LÜKSÜN EN ÜST NOKTASI

Çift, seyahatleri sırasında trenin en pahalı konaklama birimlerinden biri olan Les Lacs Grand süiti kiraladı. Geniş oturma alanları, özel banyosu ve zarif tasarımıyla dikkat çeken süitin gecelik fiyatı kişi başı 63 bin Pound. Bu da güncel döviz kuruyla yaklaşık 3 milyon 320 bin TL ediyor. İki kişi için bir gecelik toplam ücret ise tam 6 milyon 640 bin 401 TL.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Bu astronomik fiyat sadece bir gece için geçerli. Seyahatin toplamda beş gün sürdüğü göz önüne alındığında, çiftin yalnızca süit konaklaması için ödediği toplam tutar 630 bin Pound yani yaklaşık 33 milyon 164 bin 296 TL'ye ulaşıyor.

FİYATA DAHİL OLAN AYRICALIKLAR

Bu ultra lüks seyahatin bedeline sadece süit konaklaması değil, aynı zamanda Orient Express'te 3 gece, Bükreş ve Budapeşte'de birer gece konaklama, pansiyon hizmeti, geziler, paylaşımlı transferler ve sınırsız şampanya gibi özel ayrıcalıklar da dahil.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

GÖZ KAMAŞTIRAN FOTOĞRAFLAR

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın sosyal medyada paylaştığı karelerde de görüldüğü gibi, çift bu yolculukta konfor ve zarafetin sınırlarını zorlamış durumda. Les Lacs Grand süitin ihtişamı ve trenin tarihî atmosferi, seyahati sadece bir tatil değil, adeta bir zaman yolculuğuna dönüştürüyor.

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Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Aslan:
    Asgari ücret 22bin TL 19 1 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    Hakan'ın çalışanları zam istese kuruş koklatmaz ama sevgilisine milyonları dağıtıyor buna ne diyelim şimdi? 7 1 Yanıtla
  • zeki baglan:
    maliye nerde maliye. yolda 3 kruşa esnaflık yapan arabaları durdursun maliye anca ne iş yapıyosun faturan irsaliyen varmı diye. yazık 5 0 Yanıtla
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