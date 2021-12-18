Üye Girişi
Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar - Son Dakika

Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar

18.12.2021 10:43

Son zamanlarda tercih ettiği kıyafet modelleriyle adından söz ettiren Hande Yeneri bu sefer de yeni şarkısının klip çekimi için hamama girdi. Klip için özel bir peruk ve kostüm tercih eden Yener, cüretkar pozlarını da sosyal medya hesabından da paylaştı.

48 yaşındaki başarılı şarkıcı Hande Yener, yeni şarkısı Olmaz Olmaz'ın klip çekimi için kamera karşısına geçti. Şarkıcının 2 gün hazırlandığı klip çekimi için tercih ettiği kostüm ise dikkat çekti.

HAMAMDA KLİP ÇEKTİ

Klibi için bir hamam kapatan ve kesenin ağzını açan Hande Yener, 3 bin dolar değerindeki Swarovski saç peruğu taktı. Siyah iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçen Yener, bir de bacak kolyesi tercih etti. Taşlı bir kolye tercih eden şarkıcı, hamamda verdiği pozları da1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

İşte Hande Yener'in dikkat çeken hamam pozları...

Klip çekimi için hamama giden Hande Yener, cüretkar pozlar verdi
Klip çekimi için hamama giden Hande Yener, cüretkar pozlar verdi
Klip çekimi için hamama giden Hande Yener, cüretkar pozlar verdi
Klip çekimi için hamama giden Hande Yener, cüretkar pozlar verdi
Klip çekimi için hamama giden Hande Yener, cüretkar pozlar verdi
Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar

Hande Yener, Hamam, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:43 Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
10:35 3 çocuğunun annesini baltayla öldürmek istedi! Pişmanlığına mahkeme inanmadı
10:26 Sınırdaki 5 ile petrol arama izni! Bulunursa ekonomi rahat bir nefes alır
10:25 Hani Beşiktaş'a gelecekti? Portekizli hoca masadan kalktı
10:23 Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı
10:17 Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler
10:15 Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?
10:08 "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha
10:07 Sanki Güldür Güldür şov sahnesi! Kendini bıçakladı, "birini bıçakladım" diyerek polisle birlikte kendini aradı
Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi         
10:40
Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı         
10:24
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 10:49:23. #1.13#
SON DAKİKA: Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement