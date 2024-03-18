Şarkıları ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren Hande Yener2in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener yaşamını yitirdi.
12 yıl önce babasını kaybeden Hande Yener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin ölüm haberini vererek "Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Hande Yener'in annesi 2015 yılında beyin kanaması geçirmişti. O dönem annesinin durumu hakkında konuşan şarkıcı, "Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım" demişti.
Son Dakika › Magazin › Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti - Son Dakika
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