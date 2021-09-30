Harbiye'de konser veren İrem Derici, 450 bin TL harcadı

İrem Derici, önceki gece organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un üstlendiği "Harbiye Yıldızlı Geceler" konser serisi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserine çıktı. Provaları iki ay süren konseri için 150 kişilik bir ekiple çalışan İrem Derici, 24 şarkılık bir repertuvar hazırladı.

İLGİDEN DOLAYI AĞLADI

Derici, prodüktör Alper Atakan ve rapçi Sefo'yu da sahnesinde ağırladı. Harbiye'de gördüğü yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan Derici, "Ağlamam zordur ama bu sevgi karşılığında mutluluk gözyaşlarım bunlar, iyi ki varsınız. Bu sahne benim hayalimdi, sayenizde hayal gerçek oldu" dedi.

"450 BİN LİRA HARCADIM"

Görsel şovlar ve sahnesi için büyük para harcadığını, sahneden kazandığını yine işine yatırdığını anlatan Derici şöyle konuştu: "450 bin lira harcadım. Ben hiçbir zaman yatlar, katlar, kolunda pırlantalar, altımda son model arabalar bir tip olmadım. Yıllardır aynı arabayı kullanıyorum. Pandemiden sonra çıktığım tüm sahne ve konser paralarımı, üzerine cebimden de koyup buraya yatırdım. Bunu yapmazsam rahat uyuyamam, bu benim işime saygımdır."

CEM BELEVİ İLE AŞK İDDİASINI YALANLADI

Ünlü şarkıcı, adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi'yle ilgili sorulara da "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp geleceğim kurbanlık koyun gibi" açıklamasında bulundu. Konser öncesi Cem Belevi'nin, gönderdiği ve üzerinde "Tüm hayallerin bugün gibi gerçek olsun' yazılı güller ve papatyalardan oluşan devasa çiçek buketi kulis önünde gözlerden kaçmadı."