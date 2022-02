Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'u Fena İfşa Etti!

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına Sadakatsiz dizisinin yıldızı Caner Cindoruk konuk oldu.

Hasan Can Kaya'nın "Bir başkası olsan kendinle çıkar mıydın?" sorusu üzerine Caner Cindoruk'tan sürpriz bir cevap geldi.

"BEKARLIK SULTANLIK DEYİP..."

Caner Cindoruk, "Hayır çıkmazdım" dedi ve "İnsanoğlu bu konularda biraz nankör. Bekar olduğu zaman önce bekarlık sultanlılk deyip gezer. Ama bir süre sonra canı sıkılır ve birini ister hayatında. Hayatında biri olduğu zamanda belli bir süre sonra bekarlığı özler ya böyle bir şey... Ben şuan o dönemdeyim" ifadelerini kullandı.

"MENAJERİNLE ÖPÜŞÜYORDUN"

Verdiği cevaplar karşısında tatmin olmayan Hasancan Kaya, Caner Cindoruk'un menajerine dönerek "Siz sevgili değil misiniz?" diye sordu.

Caner Cindoruk ise "Hayır yeni menajerim o" dedi. Hasan Can Kaya ise "E arkada öpüşüyordunuz" deyince salonda gülüşmeler yaşandı.

Caner Cindoruk ise "Ayıp sana yaa" diyerek Hasancan Kaya'ya sitem etti.

CANER CİNDORUK KİMDİR?

Caner Cindoruk kimdir, kaç yaşında, nereli; Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980 yılında, Adana'da dünyaya geldi. 41 yaşındadır.

Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk'tur. ... Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur.

Caner Cindoruk, Sadaktsiz dizisinde Volkan karakterini canlandırmaktadır.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, mesleği ne; Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. 32 yaşındadır. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi. Hasan Can Kaya, Exxen'de 'Konuşanlar' adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.