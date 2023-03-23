Hatay'daki Mahsun Kırmızıgül'den AFAD ve Kızılay'a sitem dolu sözler: 200 kişi 44 gündür muz serasında yaşıyor - Son Dakika
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Hatay'daki Mahsun Kırmızıgül'den AFAD ve Kızılay'a sitem dolu sözler: 200 kişi 44 gündür muz serasında yaşıyor

23.03.2023 09:44

Deprem felaketi yaşayan şehirlere giderek birçok yardımda bulunan sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak 200 kişinin 44 gündür muz serasında yaşamaya çalıştığını aktardı. Depremzedeler için çadır isteğinde bulunan Kırmızıgül, AFAD ve Kızılay'a çağrı yaptı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerin ardından afet bölgelerine giderek vatandaşlara moral vermeye çalışan Mahsun Kırmızıgül ise sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla dikkat çekti.

"200 KİŞİ 44 GÜNDÜR BURADA YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR"

Twitter hesabından yayınladığı videoyla afet bölgelerindeki çadır ihtiyacına dikkat çeken Mahsun Kırmızıgül, çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı: " Antakya'nın Samandağ ilçesinde eskibir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanların da olduğu 200 kişi tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gittim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, banyoları, çadırları yok… Kızılay ve AFAD lütfen göreve..."

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Son Dakika Magazin Hatay'daki Mahsun Kırmızıgül'den AFAD ve Kızılay'a sitem dolu sözler: 200 kişi 44 gündür muz serasında yaşıyor - Son Dakika


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