Hataylı depremzede Safiyenur Beydili Sultanhisar-Atça Nysa Zarafet Güzeli seçildi - Son Dakika
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Hataylı depremzede Safiyenur Beydili Sultanhisar-Atça Nysa Zarafet Güzeli seçildi

Hataylı depremzede Safiyenur Beydili Sultanhisar-Atça Nysa Zarafet Güzeli seçildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nde Hataylı depremzede Safiyenur Beydili, 'Nysa Zarafet Güzeli' seçildi. Beydili, depremzede aileler adına yarıştığını belirterek özgüvenin önemini vurguladı.

20.05.2024 11:38  Güncelleme: 11:44
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 52.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar- Atça Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin Zarafet Güzeli yüzyılın depreminin yaşandığı Hatay'dan çıktı. Hataylı depremzede 21 yaşındaki Safiyenur Beydili, festivalin 'Nysa Zarafet Güzeli' seçildi.

Tarımsal ürünleri ve kültürünü tanıtma amacıyla 1940'lı yıllarda başlatılan, aralıklarla bu yıl 52.'si düzenlenen Sultanhisar Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü kapılarını açan ve Türkiye'de yapılan en uzun festival olma özelliği ile rekor sayılan, 10 gün sürecek, yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve ses sanatçılarının konserleri ile süslenen, çeşitli ürünlerin sergilendiği stantlar, farklı etkinliklerle ilçeye renk katan festivalin merakla beklenen güzellik yarışmalarının ilki tamamlandı.

Hatay'da depremi yaşadı, Aydın'da Festival Güzeli seçildi

Festivalin ilk haftası ilçe merkezinde dünyaca ünlü yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik kent Nysa'nın tanıtımı amacıyla 'Nysa' adı altında gerçekleştirildi. Festivalin heyecanla beklenen etkinliklerin en başında yer alan Nysa Zarafet Güzeli yarışmasına bu yıl 10 yarışmacı katıldı. Katılımcıların büyük bölümü üniversite öğrencisi olan yarışmada 8 numara ile yarışan Hataylı depremzede 21 yaşındaki Safiyenur Beydili, 10 yarışmacı arasından 263 puan alarak Nysa Zarafet Güzeli seçildi. ADÜ Sultanhisar MYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 1. sınıf öğrencisi olan Nysa Zarafet Güzeli Safiyenur Beydili, asrın en büyük depremi kabul edilen ve 11 ili kapsayan geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan büyük depreme Hatay Antakya'daki evlerinde yakalanırken, evleri hasar almasına rağmen kendisi ve ailesine bir şey olmadığını belirtti.

Depremin 3. günü Konya'ya taşındıklarını ifade eden Beydili, "Ailemle birlikte Konya'ya taşındık. Geçen yıl da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar MYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünü kazandım. Birinci sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya da arkadaşlarımın ısrarı üzerine katıldım. İlk üçe gireceğimiz biliyordum ancak birinci olmak sürpriz oldu. Bir anlamda Hatay'da geride bıraktığımız depremzedeler adına da yarışmış oldum" dedi.

"Özgüveninizi asla kaybetmeyin"

Özgüvenin çok önemli olduğunun altını çizen tavsiyelerde bulunan Beydili, "Öncelikle hiçbir zaman özgüveninizi asla kaybetmemelisiniz. Kendinizi geliştirmek adına yarışmalara katılın. Ben burada tüm depremzedeler için yarıştım. Bu hediyeleri de bütün depremzedeler ve depremzede aileler için onlar adına aldım. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum" dedi.

Yarışmada ikinciliği 224 puanla Yeşim Ot, üçüncülüğü ise 209 puanla Şennur Gönülaçar'ın elde ettiği festivalde Acaristan, Gürcistan, KKTC, Bursa Zafer Halkoyunları Derneği, Nazilli Belediyesi Halkoyunları Ekibi ve Gocabeşli Halk Oyunları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra halk konserleri de coşkuyu doruğa çıkarttı. Festivalin Nysa bölümünün final gecesinde sahne alan ünlü ses sanatçısı Aydilge ise muhteşem performansı ile binlerce izleyicisini gece geç saatlere kadar eğlendirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Hataylı depremzede Safiyenur Beydili Sultanhisar-Atça Nysa Zarafet Güzeli seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hataylı depremzede Safiyenur Beydili Sultanhisar-Atça Nysa Zarafet Güzeli seçildi - Son Dakika
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