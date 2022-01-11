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Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? - Son Dakika

Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?

11.01.2022 15:38

Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'den veto yedi. Öztel'in, kızının yaşam tarzı farklılığından dolayı rapçi ile aşk yaşamasını istemeyerek "Hakkımı helal etmem" dediği öğrenildi.

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin şimdilerde rapçi Uzi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Tilki'nin Uzi ile bir fotoğrafını paylaşması da aşk iddiasını güçlendirdi.

ANNESİNDEN VETO YEDİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hayatında kimsenin olmadığını ancak Uzi ile yakın olduklarını söyleyen Aleyna Tilki, annesinden veto yedi. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan Öztel Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dedi.

Tilki'nin annesinin bu tavrını nasıl karşıladığı ise henüz bilinmiyor.

Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem
Aleyna Tilki ve Uzi

UZİ'NİN KONSERİNE POLİS BASKINI

Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündem olan rap şarkıcısı Uzi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini narkotik ekipleri bastı. Konseri dinlemeye gelen bir kişinin 'uyuşturucuya özendiriyor' ihbarı üzerine konsere giden ekipler, Uzi'nin bilgisine başvurdu. Şarkıcı hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi. Aleyna Tilki de aynı konserde dakikalarca dans ederek Uzi'ye destek olmuştu.

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Aleyna Tilki, Helal, Uzi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? - Son Dakika
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