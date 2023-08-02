Hayat Bilgisi'nin "Barbie Gamze"si İpek Erdem'in İmaj Değişimi - Son Dakika
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Hayat Bilgisi'nin "Barbie Gamze"si İpek Erdem'in İmaj Değişimi

02.08.2023 09:22

2000'li yılların efsane gençlik dizilerinden Hayat Bilgisi'nin "Barbie Gamze" olarak tanınan İpek Erdem, saçlarını sarıya boyatarak imajını değiştirdi. Erdem'in bu değişimi, hayranlarını şaşırttı ve sosyal medyada olumlu tepkiler aldı.

2000'li yılların efsane gençlik dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin "Barbie Gamze" olarak bilinen İpek Erdem, değiştirdiği imajıyla dikkat çekti. Dizi için esmer olan Erdem, Barbie'likten vazgeçemeyip saçlarını sarıya boyattı.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan ve 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen Hayat Bilgisi dizisinde, Barbie Gizem karakterini canlandıran İpek Erdem'in yıllar içindeki değişimi, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

Bu da bizim Barbie'miz! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı

SAÇLARININI SARIYA BOYATTI

Son olarak Eve Dönüş dizisinde yer alan güzel oyuncu saçlarını kısacık kestirdi. Dizinin bitmesinin ardından saçlarını sarıya boyatan Erdem, bu halini sevdi. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan güzel oyuncunun değişimi ise hayranlarının hoşuna gitti. Erdem şu sıra ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor.

Bu da bizim Barbie'miz! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı
Bu da bizim Barbie'miz! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı
Bu da bizim Barbie'miz! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı
Bu da bizim Barbie'miz! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı
Bu da bizim Barbie'miz! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı
Bu da bizim Barbie'miz! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı
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Hayat Bilgisi, İpek Erdem, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in İmaj Değişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayat Bilgisi'nin "Barbie Gamze"si İpek Erdem'in İmaj Değişimi - Son Dakika
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