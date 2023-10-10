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Hayatını sanata adayan Tamer Levent'in aile pişmanlığı: Oğlumun bir cümlesi bana çok koydu - Son Dakika

Hayatını sanata adayan Tamer Levent'in aile pişmanlığı: Oğlumun bir cümlesi bana çok koydu

Son Güncelleme: 10.10.2023 16:12

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Tamer Levent, hayatının büyük bir kısmını tiyatroya ayırdığı için ailesine istediği kadar zaman ayıramadığı için pişman olduğunu söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sayısız projede yer alan usta oyuncu Tamer Levent oldu. Usta isim, hayatının büyük bir kısmını tiyatroya ayırdığı için ailesine istediği gibi zaman ayıramadığı içi pişman olduğunu itiraf etti.

"OĞLUMUN CÜMLESİ BANA ÇOK KOYDU"

Kalaycıoğlu'nun "En büyük hatan neydi?" sorusu üzerine konuşan Tamer Levent, Çok çalışmaktan ötürü çocuklarımla ve eşimle zaman geçiremedim. Bu çok değildi... Bu ülkede hayal ettiğim şeylerin olmasını istiyordum. Bunun ilk örneklerinin verilebilmesi için çalıştım. Ailemi bu süreçte bence çok ihmal etmedim ama o hazzı alamadım. 16 sene boyunca ailemle istediğim gibi zaman geçiremedim. Babalığımı yaşadım ama bana yetersiz geldi. Üzerime düşen işleri yaptım ve baba olarak sevgimi göstermeye çalıştım. Bu süreçte çok önlem almaya çalıştım. Acaba daha fazlasını yapabilir miydim diye düşündüm hep. Ailem bu konuyla ilgili yakınmadım. Bir kere oğluma bir konuyla alakalı bir şey söylediğimde bana 'baba sen yoksun ki' demişti. O bana çok koymuştu" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu, Tamer Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayatını sanata adayan Tamer Levent'in aile pişmanlığı: Oğlumun bir cümlesi bana çok koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatını sanata adayan Tamer Levent'in aile pişmanlığı: Oğlumun bir cümlesi bana çok koydu - Son Dakika
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