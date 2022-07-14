Hayko Cepkin, hayranının "Çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi - Son Dakika
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Hayko Cepkin, hayranının "Çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi

14.07.2022 18:01

Ünlü rockçı Hayko Cepkin, Mersin'de vereceği konser öncesinde kendisine Twitter'dan, "Platform evimin önüne kuruldu, çocuğum nasıl uyuyacak? Balkonda hep birlikte partileyeceğiz sanırım, bize de bekleriz" sözleriyle ulaşan kadın hayranı için sahnede ninni söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, binlerce genci Hayko Cepkin konserinde bir araya getirdi. Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş sahilinde düzenlenen konserde Hayko Cepkin sevilen şarkılarını seslendirirken, bir ara ninni okuması da herkesi güldürdü.

"SEN KONSER VERİRKEN BEN BEBEĞİMİ NASIL UYUTACAĞIM"

Konserin evinin önünde yapılacağını öğrenen bir vatandaş ise Cepkin'e Twitter üzerinden ulaşarak "Haykocum seni de şarkılarını severim 36 yıllık hayatımda tam bizim sitenin önüne gelmek için neden bu seneyi seçtin? Neden 8'de uyuması gereken 11 aylık bebeğim varken? Peki ben bu çocuğu nasıl uyutacağım? Balkonda hep birlikte partileyeceğiz sanırım, bize de bekleriz" dedi.

KONSERDE NİNNİ OKUDU

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını sahne şovlarıyla birleştirerek, kendisini dinlemeye gelenlerin beğenisini kazandı. Konser öncesi kendisine ulaşan takipçisini de unutmayan Cepkin, konserin sonunda Dandini Dandini Dastana ninnisini okudu.

"UFAKLIK İÇİN DANDİNİ DANDİNİ OKUDUM"

Konser sonrası takipçisinin paylaşımına cevap veren şarkıcı, "Ufaklık ne durumda? Dandini dandini de söyledik seyirciler ile birlikte. Umarım bir yanlışımız olmadı. Vaktinde çıktık vaktinde indik. Lazer tuttuğum hangi balkondaydınız denk geldi mi bilemedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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Twitter, tüm dünyada çöktü! Twitter, tüm dünyada çöktü! Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hayranlarını Hayko Cepkin'le Buluşturdu Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hayranlarını Hayko Cepkin'le Buluşturdu

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